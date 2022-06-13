Вашингтон, 14 июня, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Режим односторонних американских санкционных мер в отношении Северной Кореи продлил президент США Джозеф Байден. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные 13 июня пресс-службой Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер продлил так называемый режим чрезвычайного положения в отношении КНДР, предусматривающий сохранение санкционных мер, введённых на основании президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Меры, предпринятые Вашингтоном, были направлены на недопущение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

В тексте уведомления о продлении санкционных мер, подписанного президентом США, поясняется, что «политика и действия правительства Северной Кореи продолжают представлять собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», учитывая «наличие и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове».

Санкционные меры в отношении Северной Кореи были продлены Байденом на один год. Копия уведомления в связи с продлением санкционных мер была направлена Конгрессу США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил Северной Корее «мощным ответом» на ядерные испытания КНДР.