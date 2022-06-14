Москва, , 02:22 — REGNUM Пермский арбитраж удовлетворил исковое заявление отделения Уральского Главного управления Банка России о ликвидации поволжского банка, оставшегося без лицензии год назад. Решение по АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (АКБ «Проинвестбанк») вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объёме), передаёт ИА REGNUM.

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«Заявление удовлетворить. Ликвидировать акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк», — отмечается в результативной части решения суда.

Ликвидатором будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». С АКБ также взыскано 6 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, отзыв лицензии у банка из Перми был осуществлен 23 апреля 2021 года. На конец марта 2022 года стоимость активов банка оценили на 586,588 млн рублей при размере обязательств на 560,123 млн рублей. Таким образом, активов банка на 26,46 млн рублей больше, что говорит об их достаточности, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Банк ранее признали банкротом, но из-за достаточности активов перешли к иной процедуре — принудительной ликвидации.