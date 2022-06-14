14 июня 2022 | Время чтения 6 мин

На ротационной основе в Никарагуа могла бы находиться часть группировки российских кораблей, оснащённая гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр», в то время как вторая её часть с такими же ракетами дежурила бы у побережья США.

Владимир Васильев, , 05:02 — REGNUM Американский информационный портал Axios сделал подробный анализ прошедшего в Лос-Анджелесе с 6 по 10 июня 2022 года Саммита Америк. Статья называется «Саммит Америк подчёркивает региональные разногласия».

Капитан Америка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

США, как организатор форума, не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа по причине идеологических расхождений. По этой причине на саммит в США не приехали лидеры Мексики, Боливии и Гондураса — специальная фронда лично Байдену. Не присутствовали на мероприятии и президенты Сальвадора и Гватемалы. «Оба спорили с администрацией Байдена из-за коррупции», — как пишет Axios.

Джо Байдену пришлось предложить президенту Бразилии Жаиру Болсонару личную встречу, чтобы побудить его приехать в Лос-Анджелес.

Не был приглашён Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции, признанный Вашингтоном законным временным президентом страны, хотя ему и позвонил Байден. Axios не сообщает, почему так, но полагаю, чтобы сильно не раздражать венесуэльские власти, с которыми США пытаются восстановить сотрудничество по поставкам нефти. В мае 2022 года американское правительство одобрило возобновление операций в этой стране для американских и европейских нефтяных компаний.

В публикации Axios делается вывод, что бойкот Саммита Америк является открытым вызовом авторитету регионального гегемона в лице США. Оказалось, что у Джо Байдена «не так много идеологических союзников среди тех, кто находится в Лос-Анджелесе, кроме премьер-министра Канады Джастина Трюдо». Президенты Аргентины, Чили и Перу открыто выступили против «неолиберализма», который стал синонимом идеологического влияния США в регионе.

Встреча президента Бразилии Жаира Болсонару и президента США Джо Байдена на Саммите Америк (сс) Alan Santos. PR

Axios отмечает, что страны Латинской Америки уделяют всё больше внимания экономическим отношениям с Китаем. Как выразился президент Уругвая: «Я кладу яйца туда, куда могу». Он также отметил, что у американских чиновников «нет представления о Латинской Америке» или по крайней мере такого, которое применимо к таким странам, как его.

Администрация Джо Байдена мероприятие худо-бедно провела, однако впечатление от него не в пользу Вашингтона. США всегда считали Латинскую Америку своим задним двором, а сейчас получили там фактически бунт.

Нынешний Саммит Америк уже девятый по счёту и второй проводившийся в США. Первый проходил тоже в Соединённых Штатах в 1994 году, 28 лет назад. В 1991 году прекратил своё существование Советский Союз, и это была эра безраздельного геополитического господства Вашингтона. Однако она подходит к концу.

В экономическую жизнь Латинской Америки плотно вошёл Китай. Как сообщает Главное таможенное управление КНР, товарооборот между Китаем и латиноамериканскими странами достиг в 2021 году 451,59 млрд долларов, увеличившись на 41,1% по сравнению с 2020 годом. На мир надвигается продовольственный кризис. В данной ситуации Латинская Америка крайне заинтересована в поставках российского продовольствия и удобрений.

У России есть встречный интерес к Латинской Америке. И он сосредоточен как на экономической сфере, что очень важно в связи с санкциями Запада, так и на военной. С учётом развёртывания военной инфраструктуры США и НАТО по периметру российских границ регион Латинской Америки интересует Москву с точки зрения решения задач стратегического сдерживания.

Президент России Владимир Путин с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (сс) Администрация президента России Президент России Владимир Путин с президентом Никарагуа Даниэлем Ортега (сс) Администрация президента России

Ответным ходом на приближение враждебного альянса к границам России может стать появление нашей военной инфраструктуры в подбрюшье США. Это должно охладить пыл Вашингтона, ибо американский истеблишмент очень чувствителен к вопросам своей физической безопасности. А появление российских военных баз в Западном полушарии, в Латинской Америке, лишит его покоя и сна.

Вариантов на сегодняшний день немного. Пока конкретно мы можем рассматривать три страны: Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. При этом Никарагуа — в первую очередь. Очень дружелюбно настроенная к России страна. Республика Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Крым в составе России, а также независимость ДНР и ЛНР. Это государство с уникальным географическим положением: имеет выход к двум океанам — Тихому и Атлантическому.

На днях президент Никарагуа Даниэль Ортега своим указом расширил на второе полугодие 2022 года полномочия российских военных по присутствию на территории этой страны по сравнению с первым полугодием этого года.

С 1 июля по 31 декабря 2022 года ВС РФ имеют право на проведение операций против противоправных деяний в Карибском море и юрисдикционных водах Никарагуа в Тихом океане, оперативное взаимодействие с армией Никарагуа в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью, въезд российских военнослужащих, кораблей и самолётов на ротационной основе.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов с главнокомандующим армией Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Авилесом Кастильо © Министерство обороны России

Следует заметить, что правом на въезд военнослужащих, кораблей и самолётов на ротационной основе на территорию Никарагуа наряду с Россией обладают только Мексика, Венесуэла и Куба.

Ради справедливости отмечу, что в список стран, которым Никарагуа разрешает вход на свою территорию военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях, кроме России, входят Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Доминикана, США, Мексика, Венесуэла и Куба. Кстати, Вашингтон может осуществлять свои права по въезду личного состава вооружённых сил США, кораблей и самолётов исключительно после предварительного планирования и согласования с армией Никарагуа.

Конечно же, расширение прав российских военных со второго полугодия 2022 года — это не военно-морская база и не пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, но однозначно свидетельствует об углублении отношений в военной сфере между Москвой и Манагуа.

Например, на ротационной основе в Никарагуа могла бы находиться часть группировки российских кораблей, оснащённая гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр», в то время как вторая её часть с такими же ракетами дежурила бы у побережья США.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» с её скоростью полёта до 8-9 Махов и дальностью полёта более 1000 километров — это идеальное средство удара по центрам принятия решений на континентальной части территории США. Подлётное время составило бы 5-10 минут.

Пуск ракеты «Циркон» Цитата из видео «Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море». Минобороны РФ Истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный авиационным ракетным комплексом «Кинжал» © Министерство обороны России

Крылатая ракета «Калибр» имеет дозвуковую скорость полёта, но большую дальность по сравнению с «Цирконом», в зависимости от версии ракеты — до 2600 километров. Ранее сообщалось о разработке для ВМФ РФ модернизированной ракеты «Калибр» — «Калибр-М» с дальностью полёта 4500 километров.

И американский истеблишмент, наблюдая у своего побережья несущие боевое дежурство российские корабли, вёл бы себя не так нагло и агрессивно в Европе, у наших границ.

Если же говорить о работе со всей Латинской Америкой, то было бы целесообразно использовать формат CELAC (Community of Latin American and Caribbean States — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), который включает страны — члены Организации американских государств, но без англосаксов, США и Канады, а также Бразилии, которая приостановила своё членство в январе 2020 года.

Таким образом, на фоне ослабления влияния Соединённых Штатов в Латинской Америке складывается благоприятная обстановка для Китая и России с точки зрения перехвата концептуального управления данным регионом под себя. Есть все условия для того, чтобы доктрина Монро, которая подводит теоретическую основу под господство Вашингтона в Западном полушарии, со временем отправилась на свалку истории.