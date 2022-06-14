14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 06:09 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича о том, что Белград не будет действовать против Москвы, которая его поддерживает, но тем не менее с первого дня украинского кризиса осуждает действия России в отношении Украины, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

На двух стульях

"Потому что братья не хотят идти против братьев!» — считает Ilya B.

Многие пользователи восприняли это заявление как признание в больших симпатиях к России и её народу.

«Держитесь, братья! Надеюсь, что Сербия не уступит жестоким западным правителям и сможет устоять на своём», — отметила Таня Л.

Другие же уверены, что Сербия — временный попутчик на пути Российской Федерации. Как только интересы Белграда и Москвы разойдутся, вся это братская дружба моментально прекратится.

«Против России не идёт, но активно её поносит на радость США и Евросоюзу. Потихоньку риторика Сербии стала меняться. Правду говорил царь Александр III, что у России два союзника — её армия и флот!» — пишет Ангелина С.

Часть людей полагает, что Сербия с Россией только лишь потому, что Москва предлагает Белграду очень уж соблазнительные привилегии, коих нет у сербских соседей.

«Европа и США пытаются прижать Сербию, но ничего не получается, потому что сербское правительство понимает, что отношения с Россией выгоднее», — считает Дмитрий П.

«Конечно, не пойдёт, ведь для сербов цена на газ сейчас в десять раз ниже, чем для их соседей. Покупная дружба, она такая», — написал Любимый Б.

Ряд пользователей не удивится, если уже в скором времени Сербия станет полноценным членом Евросоюза, навсегда распрощавшись со своим другом в лице России.

«Посмотрим, во что это всё выльется через некоторое время. Вучич хочет и с Россией быть, но при этом и про Евросоюз не забывать. Сербия движется в сторону вступления в ЕС. Но на двух стульях не усидишь», — подметил Хедин П.

Президент Сербии Александр Вучич (сс) Официальное интернет-представительство президента России

Нашлись и те, кто отмечают, что Сербия вольна выбирать для себя любой путь, но не стоит забывать, что Евросоюз стоит на грани полного и оглушительного развала.

«Западу нужно серьёзно подумать: ну, а дальше-то что? Что делать будут? Ну подняли индустрию в России, ну подтолкнули к обновлению вооружения, ну научили воевать с помощью украинских нацистов. Планы-то какие у них в бестолковых головах есть? Вы даже Сербию к себе переманить не можете, а тем временем союз постепенно сам собой уже рассыпается», — указывает Юрий М.

«Ребята сербы, книга жалоб уже закрыта. Определитесь: или вы с Европой в статусе вассалов, или с Россией в роли равноправного партнёра. Надо выбирать. Когда рухнет Евросоюз, вы всё ровно к России придёте за помощью», — предупреждает Rasim B.

Напомним, 13 июня министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом о том, что Белград не будет действовать против Москвы, которая его поддерживает, но тем не менее с первого дня украинского кризиса осуждает действия России в отношении Украины.