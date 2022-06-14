14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы европейской дипломатии о том, что Европе придётся искать с Россией диалога после завершения конфликта на Украине.

Светлана Рыбина, , 06:10 — REGNUM Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европе придётся сосуществовать с Россией после завершения конфликта на Украине, поэтому нужно приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

"А что случилось? Картофель пригорать начал?» — интересуется Александр Г.

Многие пользователи оказались возмущены поведением главы европейской дипломатии, который позволяет себе отходить от дипломатического языка и призывать к войне с Россией, а потом, как ни в чём не бывало, вновь стараться налаживать диалог с нашей страной.

«Что?! Уже диалога захотел, подонок?! Не ты ли говорил недавно, что на поле боя должен выявиться победитель?! Или что, всё-таки вспомнил о должности, которую ты занимаешь. Дипломат чёртов», — написал Антон В.

«А как же «только победа в открытом бою»? Пукнул и сдулся? Вот тебе и евродипломат. Удивлюсь, если он останется на своём посту», — поделился своим мнением Никифор З.

Некоторые комментаторы предположили, что Евросоюз наконец-то понял, что его ждёт совсем незавидное будущее, поэтому было решено пойти на попятную и попытаться наладить отношения с Российской Федерацией.

«Да ну?! А что случилось?! Кончилось всё зерно, а с Украины новых поставок нет и не будет? Не получилось «освободить хранилища» и теперь не знаете, откуда его брать? Или, быть может, он наконец-то понял, что ни Европе, ни всему коллективному Западу никогда не удастся отгородиться от России и забить на её мнение? Санкции в очередной раз доказали, что страны нуждаются в России и во всех её ресурсах. Пора бы с этим давно смириться и начать вести себя по-человечески, выстраивая с нами уважительный диалог», — считает София И.

Часть людей полагает, что уже вскоре мы услышим робкие попытки Запада добиться от киевского режима капитуляции перед Россией.

«Вот и всё. Запад готовит капитуляцию Украины. А условия ставит Россия», — отмечает Ева А.

Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Какой диалог? Это Европа окружила Россию натовскими базами. Это США и ЕС готовились воевать с Россией, а несчастная одураченная Украина — всего лишь их плацдарм. Пусть теперь ответят за свои преступные действия! Вы нам зубы больше не заговорите!» — обращается Людмила Г.

Ряд пользователей указывает на то, что отныне не должно быть ровным счётом никакого диалога с Западом.

«Это не Боррель, а самый настоящий Бордель. Теперь только полная и безоговорочная капитуляция Европы и её марионеточного киевского режима. Никаких переговоров. А Бордель пусть и дальше задницей торгует», — написал Хедин П.

Другие же были не столь категоричны, но всё-таки Евросоюз должен понимать, что его агрессивная политика в отношении России будет иметь существенные последствия.

«Диалог если и состоится, то только после успешного завершения спецоперации и на условиях России», — указывает Распутица Р.

Напомним, 13 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью для Le Journal du Dimanche о том, что Европе придётся сосуществовать с Россией после завершения конфликта на Украине, поэтому нужно приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой.