14 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 06:11 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях — необходимо создать собственную национальную эффективную систему «на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Глеб Барабанщиков. Выпускники. В добрый путь. 1945

"Развалили образование и через 20 лет наконец-то дошло? Что, что-то пошло не так? Убрали из школы черчение с астрономией, а потом — ой, а что это у нас технологии перестали развиваться? Ликвидировали детские организации — ой, а что это у нас воспитание с патриотизмом западать стали? Позакрывали сельские школы — ой, а что это у нас село вымирает и сельское хозяйство рушится? На учителей навесили по две-три ставки — ой, а что это учителя нервные стали и на детях срываются?» — перечисляет вопиющие проблемы в российском образовании Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что российской власти понадобилось 30 лет бесконечных встреч с граблями, чтобы всё-таки наконец понять, что прозападная система образования загоняет Россию в могилу.

«Проснулись, блин. Боюсь, что они думают не о самом образовании, а о чувстве патриотизма у молодёжи. И это, конечно, важный элемент для государства, но образование всё же важнее», — считает Андрей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что внезапная тяга к изменениям системы высшего образования у российского руководства проснулась, когда Запад сделал милость — отказал России в Болонской системе.

«Ну, слава богу, до Госдумы дошло, когда нас от Болонской системы отключили. Воистину: гром не грянет — мужик не перекрестится. Ждали, видимо, когда «жареный петух» в известное место клюнет. Теперь дело за малым — определиться и сформулировать, что конкретно мы хотим получить на выходе из школы. Одно беспокоит — что эти преобразования системы образования будут производить те, кто по сути своей являются продуктом той самой Болонской системы. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Александр П.

Школьный класс Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Часть людей полагает, что пора переходить от Болонской к более адекватным и актуальным системам.

«Печально, что за 20 лет осознание пришло только сейчас. Как бы я ни «любил» этих горе думцов, в данном случае они правы. Специалитет гораздо эффективнее и востребованнее, чем бакалавриат и магистратура. И студенту проще, и работодателю лучше. Всё же лучше бы задумались об отмене ЕГЭ и замены его более эффективными методами аттестации», — поделился своим мнением Максим Г.

Ряд пользователей указывает на то, что, пока существует Единый государственный экзамен, ни о каком кардинальном изменении системы высшего образования говорить не придётся.

«Отмените вы уже, наконец, это гребённое ЕГЭ! Сделайте хоть что-то правильное и полезное. Хватит издеваться над народом!» — призывает Агаси В.

Нашлись и те, кто призвали руководство Российской Федерации просто взять и вернуть советскую систему образования.

«Не надо изобретать велосипед! Нужно просто вернуть советскую систему образования — лучшую в мире!» — требует Егор О.

«Модернизация — это хорошо, но я думаю, лучший вариант — взять за основу советскую систему образования», — пишет Раджаб Д.

Евгений Соловьев. Учиться, учиться и учиться…

Напомним, 13 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях — необходимо создать собственную национальную эффективную систему «на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода».