Москва, , 00:28 — REGNUM Участников и обстоятельства стрельбы при проезде свадебного кортежа устанавливает полиция в Москве. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Свадебный автомобиль sabrina176

Информация о стрельбе из автомобилей поступила в полицию около 16:00 мск. Стреляли из автомобилей, двигавшихся по Боровскому шоссе в сторону центра.

По предварительной информации, свадебный кортеж из шести автомобилей остановился в районе поселения Внуковское, где из одной машины, входящей в состав колонны, были произведены выстрелы вверх из неустановленного оружия. После стрельбы кортеж продолжил путь, нарушая ПДД и создавая помехи для остальных участников движения.

В пресс-службе городского отделения полиции уточнили, что все автомобили, входившие в свадебный кортеж, установлены. В настоящее время предпринимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и участников инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Осетии был задержан участник свадебного кортежа, испортивший торжество стрельбой из пистолета.

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