14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 06:10 — REGNUM Обновлённый рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), согласно которому российский спортсмен Даниил Медведев поднялся со второй на первую позицию с 7950 очками, обогнав немца Александра Зверева, набравшего лишь 7075 очков, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Л. Пранг и др. Лаун-теннис. 1887

Даниил Медведев CORNUT

"Поздравляем! Так держать», — пишет Людмила У.

Многие пользователи были рады узнать, что российский спортсмен всё-таки сумел одолеть своих конкурентов по рейтингу и взобраться на его вершину.

«Это заслуженная победа! Поздравляю нашего спортсмена! Честное и заслуженное лидерство!» — указывает Прокоп Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Медведев продемонстрировал свой настоящий профессионализм, став первой ракеткой, несмотря на все препятствия, которые ему чинили спортивные чиновники.

«Молодец! Через тернии пробрался на верхнюю строчку на зависть своим конкурентам», — написал Геннадий Т.

«Медведев — красавчик! Столько скандалов вокруг него было на протяжении этих лет из-за присутствия политики в международных спортивных соревнованиях, а ведь всё-таки занял первую строчку! Первая ракетка, которую всеми силами хотели сделать последней. Сюжет для остросюжетной спортивной драмы», — отметил Денис Ж.

Часть людей полагает, что российские спортсмены — лучшие спортсмены в мире, и если бы им никто не мешал, то они занимали бы только первые места.

«Вот кто бы сомневался? Если бы не политика, то все наши спортсмены заняли бы все пьедесталы. А так сволочи американцы и их марионетки постоянно топят наших красавцев и красавиц», — сетует Анна П.

«Молодцы парни. И Даниил, и Андрей, и Карен с Асланом. А вот «Уимблдон» в этом году туфтовый будет, без сильнейших-то игроков. «Салатница» будет для салатов, скучный сезон», — написал Владимир Б.

«За Медведева, конечно, радостно, но по факту теннис — это спорт одиночек, а российский спорт гасят на коллективной основе. Мне сейчас горестно наблюдать, как наших талантов безосновательно отстранили вообще от всех соревнований! Запад ломает российским спортсменам карьеру! А Медведев, при всём уважении, сам по себе, за своё имя бьётся», — пишет Наталья О.

Теннис (сс) marijana1

Ряд пользователей указывает на то, что нынешние времена не лучшие для всего спорта, поэтому Медведеву просто повезло оказаться в компании слабых конкурентов.

«Неудивительно. Эпоха в лице Новака и Рафаэля ушла в небытие. Были бы они молоды, Медведеву не видать бы было лидерства, но теперь лучший это он», — отмечает Николай И.

Нашлись и те, кого алгоритм этого рейтинга вообще не устраивает.

«Странный рейтинг, если честно. Не думаю, что он что-то там реальное отражает. Просто цифры на бумаге», — считает Сергей Н.

«Вообще не понимаю логику таких рейтингов. Медведев слишком часто проигрывает, чтобы быть на вершине», — поделился своим мнением Кирилл И.

Напомним, 13 июня на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов был опубликован обновлённый рейтинг, согласно которому российский спортсмен Даниил Медведев поднялся со второй на первую позицию с 7950 очками, обогнав немца Александра Зверева, набравшего лишь 7075 очков.