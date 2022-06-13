Донецк, 13 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:35 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь мин калибра 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Гольмовскому в ДНР шесть снарядов.