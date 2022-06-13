Луганск, , 23:02 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили над городом Красный луч ракету «Точка-У», выпущенную украинскими силовиками. Об этом 13 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

«Силами нашей ПВО над городом Красный луч уничтожена ракета ТРК «Точка-У», выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кременную с применением РСЗО БМ-21.