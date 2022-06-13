Донецк, , 22:50 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека. Об этом 13 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в Донецке погибли четыре человека, включая ребенка, и еще 22 мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня город Донецк подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские силовики применяли различное вооружение, в том числе БМ-21 «Град».

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