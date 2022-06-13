Вашингтон, 13 июня, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Над ужесточением ограничительных мер против России работают США и партнеры по «Большой семерке» (G7). Об этом, как передает РИА Новости, заявил 13 июня старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган, выступая в одном из экспертных центров Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы (власти США) очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет, — сказал Хоган. — Мы делаем это в тесной координации со странами — членами G7».

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил журналистам, что окончание спецоперации ВС РФ на Украине не приведёт автоматически к отмене санкций, введённых странами ЕС.