Москва, 13 июня 2022, 22:14 — REGNUM Защита Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) является главной целью спецоперации России. Об этом 13 июня заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам РИА Новости.
«В целом защита республик (Донбасса — прим.) — это главная цель специальной военной операции», — отметил он.
Песков также добавил, что Минобороны России следует адресовать вопрос о дополнительной поддержке республик.
Как передавало ИА REGNUM, 13 июня глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что власти ДНР запрашивают у РФ дополнительные союзнические силы для противодействия обстрелам населённых пунктов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).