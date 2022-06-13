Москва, 13 июня, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Защита Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) является главной целью спецоперации России. Об этом 13 июня заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В целом защита республик (Донбасса — прим.) — это главная цель специальной военной операции», — отметил он.

Песков также добавил, что Минобороны России следует адресовать вопрос о дополнительной поддержке республик.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что власти ДНР запрашивают у РФ дополнительные союзнические силы для противодействия обстрелам населённых пунктов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).