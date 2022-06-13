Донецк, , 22:05 — REGNUM Населенные пункты Енакиево и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:25 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Енакиево: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм; 21:35 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике в ходе боев с представителями ВСУ за сутки погибли четверо военнослужащих.