Лос-Анджелес, США, , 22:39 — REGNUM Сеть кинотеатров AMC и Cineworld озвучила продолжительность кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Об этом написал портал GamesRadar 13 июня.

«Тор: Любовь и Гром» Кадр из трейлера фильма

Так, продолжительность супергеройской ленты составит всего 119 минут. Таким образом, предстоящая картина станет самым коротким фильмом киновселенной Marvel с 2018 года.

Напомним, мировая премьера «Тора: Любви и грома» намечена на 8 июля 2022 года. В настоящий момент неизвестно, появится ли фильм в российском прокате.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Идрис Эльба вернулся к обсуждению роли Джеймса Бонда