13 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова генсека НАТО, который допустил, что Киеву придётся распрощаться с частью украинских территорий ради скорейшего исхода конфликта.

Артур Савин, , 22:26 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киеву, вероятно, придётся уступить часть территорий ради установления мира, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Столтенберг. Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — спрашивает Луан Л.

Многие пользователи были крайне удивлены, что глава Североатлантического альянса думает, что Россию интересуют украинские земли.

«Эти глупые варвары на Западе так и не поняли, что Российской Федерации нужны не территории, а убрать из Украины их половых партнёров — нацистов», — отмечает Сергей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский народ стремится спасти из нацистских лап своих украинских братьев — земельный вопрос наших людей беспокоит в последнюю очередь.

«А разве стоит вопрос о захвате территории? Вопрос стоит, что необходимо защитить людей от неонацизма в самой Украине. Или я не поняла что-то? Мне кажется, что если люди устали от их руководства (очень сложно назвать эту горстку мерзавцев в Киеве руководством) и люди сами хотят войти в состав России, то почему бы и нет? Не издевались бы над Донбассом, жили мирно, то ничего подобного не произошло. А то дошло уже до того, что малышей начали обучать всякой гадости. И теперь уж край — легализовали наркотики! Мама дорогая, что делается?!» — ужасается Лето Л.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей заметила, что риторика со стороны НАТО за последнее время изрядно изменилась.

«А как же «победа на поле боя»? Что изменилось на Западе? Такие воинственные ещё совсем недавно были, провоцировали Россию на ужесточение конфликта. А теперь внезапно на попятную пошли!» — удивляется Дмитрий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство альянса наконец-то осознало, что натравливать Украину на Россию — плохая идея, потому что это угрожает миру развязыванию крупномасштабной международной войны.

«Боятся всё-таки войны с нами», — считает Патя М.

«Началась стадия третья: торг. Затем наступит депрессия, но в итоге Запад свыкнется с мыслью, что с Россией придётся считаться», — указывает Валерий Л.

Нашлись и те, кто отмечает, что Россия сама решит, какие территории Украины будут под её контролем, здесь помощь со стороны киевского режима и НАТО Москве не нужна.

«Европу вообще никто спрашивать не собирается. И совершенно плевать, что там эта ходячая мумия допускает», — подметил Артём Л.

«Ишь ты какой прыткий! Россия сама решит, как ей поступить и какие земли украинские ей следует закрыть. Советчик нашёлся», — пишет Владимир Т.

«Киев ничего не решает. Россия остановится там, где сама решит, а не Столтенберг. Столтенбергу и его братьям по НАТО лучше поискать хорошего адвоката в сфере Женевской конвенции, потому что вопросов-то уже очень много по деятельности альянса на Украине», — отмечает Нормунд Д.

«Немного территории мы им обязательно оставим, чтобы с долгами своими рассчитывались», — написала Лара Л.

Напомним, 12 июня агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте о том, что Киеву, вероятно, придётся уступить часть территорий ради установления мира.