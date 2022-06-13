Донецк, 13 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли четверо военнослужащих. Об этом 13 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга четверо защитников ДНР погибли и восемь получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что для противодействия обстрелам населённых пунктов Донбасса со стороны ВСУ власти ДНР запрашивают у России дополнительные союзнические силы.