Донецк, , 21:41 — REGNUM Населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:38 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку.