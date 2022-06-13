Донецк, , 21:35 — REGNUM Роддом, расположенный по адресу ул. Панфилова 3 в столице Донецкой Народной Республике (ДНР), попал под обстрел со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня передает РИА Новости.

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

По последним данным, украинские силовики открыли огонь из артиллерии по республиканскому центру охраны материнства и детства.

Отмечается, что жертв удалось избежать, благодаря оперативным действиям сотрудников центра.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли три района Донецка.