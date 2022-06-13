Южная Осетия, 27 ноября, 2011, 19:59 — ИА Регнум. По состоянию а 16:00 мск явка на второй тур президентских выборов Южной Осетии составила 61,21% избирателей. Об этом в информационном центре ЦИК Южной Осетии сообщила глава избирательной комиссии Белла Плиева , передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, явка на избирательных участках в Дзауском районе составила 70,01% избирателей, в Знаурском районе - 65,82 %, в Ленингорском районе - 66,49 %, в Цхинвальском районе - 63,54%, в столице Республики, городе Цхинвале проголосовало - 57,15%.

Глава ЦИК также отметила, что голосование проходит без существенных нарушений.