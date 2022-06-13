Москва, , 22:41 — REGNUM Известный режиссёр Никита Михалков прокомментировал массовый отъезд российских артистов за границу. Об этом сообщил портал CT News 13 июня.

Никита Михалков читает студентам лекцию в Госдуме Дарья Антонова © ИА REGNUM

«‎‎Это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!»‎, — заявил режиссёр. Помимо этого, Михалков отметил, что деятели культуры должны оставаться вместе с народом даже в самые тяжёлые для страны моменты.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, президент России Владимир Путин вручил Никите Михалкову золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации». Путин отметил, что на протяжении многих лет работы режиссёра остаются знаковыми событиями в российской культуре, а сам он является «человеком уникального творческого дарования, потрясающей работоспособности и обострённого чувства Родины».

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