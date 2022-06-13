Барселона, Испания, , 21:28 — REGNUM 25-летний французский фланговый нападающий Усман Дембеле отклонил последнее предложение «Барселоны» о продлении контракта и покинет каталонский клуб после истечения сроков действующего соглашения. Об этом 13 июня сообщило издание Cadena SER.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Ранее сообщалось, что в подписании Усмана Дембеле заинтересован лондонский «Челси», готовый предложить футболисту контракт.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Усман Дембеле принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом, тринадцатью результативными передачами и получил три желтые карточки.