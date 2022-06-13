Мадрид, , 21:25 — REGNUM 32-летний экс-полузащитник сборной Германии и футболист «Реала» Тони Кроос прокомментировал уход Марсело из мадридского клуба.

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Марсело Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Я могу сказать, что играл с лучшим левым защитником в истории», — написал немецкий полузащитник в своих социальных сетях.

Кроос и Марсело провели вместе в «Реале» восемь лет. За это время «сливочные» с немцем и бразильцем в составе выиграли шестнадцать трофеев.

В прошедшем сезоне Марсело принял участие в восемнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну красную карточку.

За «Реал» бразильский латераль выступал с 1 января 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. Марсело объявил о своем уходе из мадридского клуба после победы в финале Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 над «Ливерпулем».