Донецк, 13 июня 2022, 21:24 — REGNUM Для противодействия обстрелам населённых пунктов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) власти Донецкой Народной Республики (ДНР) запрашивают у России дополнительные союзнические силы. Об этом 13 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.
По его словам, представители ВСУ, которые используют запрещенные методы ведения войны, перешли все грани.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь РФ», — заявил глава ДНР.
Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР за 20 минут.