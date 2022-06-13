Донецк, 13 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Для противодействия обстрелам населённых пунктов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) власти Донецкой Народной Республики (ДНР) запрашивают у России дополнительные союзнические силы. Об этом 13 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

По его словам, представители ВСУ, которые используют запрещенные методы ведения войны, перешли все грани.

«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь РФ», — заявил глава ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР за 20 минут.