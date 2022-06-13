Москва, , 22:40 — REGNUM Известный певец Николай Басков объяснил, почему не появляется на публике в ярких нарядах. Об этом 13 июня написал портал CT News.

Николай Басков Кадр из интервью на телевидении

«У меня понимаете свое отношение к тому, что сейчас происходит. У нас мероприятия, концерты проходят. Все самое яркое я надену, когда все закончится», — рассказал музыкант. Басков также добавил, что уже три месяца не покупает новую одежду, предпочитая «донашивать старое».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николай Басков попросил власти вернуть в Россию артистов, негативно высказывающихся в отношении страны после эмиграции. Исполнитель отметил, «что пришло время уважать и свой народ, и свою страну».

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