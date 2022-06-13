Копенгаген, , 21:13 — REGNUM Сегодня, 13 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен» сборная Дании по футболу в матче четвертого тура групповой стадии Лиг наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Николай Бойлесен, Йоаким Мэле, Матиас Йенсен, Расмус Кристенсен, Йонас Винд, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Андрес Сков Ольсен, Андреас Корнелиус.

Главный тренер: Каспер Юльманн.

Австрия: Хайнц Линднер, Гернот Траунер, Кевин Дансо, Патрик Виммер, Кристофер Триммель, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Валентино Лазаро, Ксавер Шлагер, Андреас Вайман, Саша Калайджич.

Главный тренер: Ральф Рангник.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты главного судьи — Хосе Энрке Наранйо Перес и Диего Санчес Рохо.

На данный момент сборная Дании с двумя победами и шестью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы 1. Сборная Австрии, набрав четыре очка, располагается позицией ниже.