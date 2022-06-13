Москва, , 22:39 — REGNUM Известный певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов рассказал о печальной участи кинотеатров в России. Об этом сообщил портал «РБК» 13 июня.

Эмин Агаларов Emin-music.ru

По словам Агаларова, из-за отсутствия в российском прокате западных премьер посещаемость кинотеатров снизилась на 70%. Помимо этого, артист отметил, что для восстановления прежней посещаемости необходимо выпускать действительно качественные картины собственного производства, однако это вряд ли получится: «Скорее всего, мы с этой задачей не справимся. И вместо кинозалов останутся глухие коробки. Будем в теннис там играть».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Виктор Добронравов заявил, что Россия не нуждается в западном кино. По мнению актёра, российский кинематограф способен выпускать качественные ленты в абсолютно любом жанре.

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