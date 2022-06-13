Париж, , 21:06 — REGNUM Сегодня, 13 июня, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» национальная сборная Франции по футболу в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

На матч назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ассистенты главного судьи — Рой Хассан и Идан Яркони.

Стартовые составы команд:

Франция: Майк Меньян, Преснел Кимпембе, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Люка Динь, Маттео Гендузи, Кристофер Нкунку, Бубакар Камара, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

Хорватия: Ивица Ивушич, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Мартин Эртич, Йосип Юранович, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марцело Брозович, Йосип Брекало, Марио Пашалич, Анте Будмир.