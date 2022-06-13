Анкара, 13 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Открытие Турцией газового месторождения в Черном море можно назвать историческим событием, осуществленным полностью за счет внутренних ресурсов страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска в море первой трубы для доставки природного газа с месторождения.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, официальная Анкара не рассматривает энергетику как «арену для напряженности и противостояния», а рассматривает как ключ к региональному сотрудничеству.

Эрдоган также сообщил, что «Абдулхамид Хан» станет четвертым турецким буровым судном, которое отправится на освоение газовых запасов Черного моря.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля 2021 г. президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска тестовой скважины на черноморском шельфе в провинции Сакарья заявил, что Турция сможет приступить к самостоятельной и полноценной добыче газа в Чёрном море к 2023 году.