Ливерпуль, Великобритания, , 21:01 — REGNUM Руководство «Эвертона» планирует выручить 70 миллионов евро на продаже 25-летнего форварда сборной Бразилии Ришарлисона. Об этом 13 июня сообщило издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в подписании Ришарлисона заинтересованы лондонский «Тоттенхэм», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».

Ришарлисон перешел в «Эвертон» 24 июля 2018 года из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Стоит отметить, что «Уотфорд» получит 10% от будущей продажи футболиста.

В прошедшем сезоне Ришарлисон принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.