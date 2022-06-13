Лондон, , 20:57 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» включился в борьбу за 25-летнего бразильского центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера. Об этом 13 июня сообщило издание Tuttosport.

По информации источника, директор «Торино» Давида Ваньяти на этой неделе прибудет в Лондон для переговоров о возможном трансфере футболиста.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Глейсон Бремер принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист был признан лучшим защитником Серии А.

Глейсон Бремер выступает за «Торино» с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.