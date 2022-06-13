Мюнхен, Германия, 13 июня, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июня, мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила о трансфере 20-летнего атакующего полузащитника амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Райана Гравенберга.

ФК Бавария Мюнхен

Мюнхенский клуб заплатил за нидерландского футболиста 18,5 миллиона евро. При этом трансферная стоимость Гравенберха, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Отмечается, что «Аякс» получит 7% от будущей перепродажи футболиста.

В прошедшем сезоне Райан Гравенберх принял участие в тридцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.