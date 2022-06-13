Казань, 13 июня, 2022, 20:44 — ИА Регнум. 13 июня на официальном сайте казанского «Рубина» объявили о переходе из «Краснодара» 34-летнего центрального защитника сборной Белоруссии Александра Мартыновича. Соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Александр Мартынович, выступая за «Краснодар», принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Мартынович выступал за «Краснодар» с 1 июля 2010 года после перехода из минского «Динамо» за 390 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.