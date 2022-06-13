13 июня 2022 | Время чтения 12 мин

За, казалось бы, строгими формулировками очередного законопроекта, по утверждению авторов, направленного на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, на самом деле кроется другое — вторая с 2016 г. революция в рыбной отрасли Российской Федерации.

Валентин Балашов, , 22:24 — REGNUM Существует федеральный портал проектов нормативных правовых актов, на котором размещается информация о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов. Перед их принятием деловым людям дана возможность оценить, как новые законы могут повлиять на ведение бизнеса.

Эдуард Мане. Натюрморт

В конце мая 2022 года Минфин России (далее — минфин) решил трансформировать деловой климат в сфере морского рыболовства и торговли рыбной продукцией. Главное финансовое ведомство страны подготовило соответствующие изменения в федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее — закон).

В начале этой «рыбной истории» сразу следует сказать главное — действие данного закона не распространяется на отношения, возникающие при заключении договоров путем проведения торгов на товар в форме аукциона или конкурса. Это в случае с рыбой и морепродуктами принципиально важно.

Этот закон про биржевые торги — организованные торги для заключения договоров купли-продажи товаров, являющихся производными финансовыми инструментами (закон).

Биржа WiNG

Что предлагает минфин

«В случае существенного изменения условий обращения товаров на товарном рынке в целях защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц посредством обеспечения недискриминационного доступа к товарам и гарантийного исполнения сделок, а также справедливого ценообразования на товарном рынке правительством Российской Федерации (далее — правительство) могут быть установлены нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества реализуемых хозяйствующими субъектами стандартизированных товаров, продажа которых должна осуществляться на организованных торгах, с установлением верхнего предела норматива до 25%». В частности, речь идет о рыбе мороженой (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), филе рыбы мороженой (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), биоресурсах, квотах на вылов морепродуктов. При этом правительством должны быть определены случаи существенного изменения условий обращения данных товаров, критерии, при соответствии которым на хозяйствующие субъекты распространяются установленные нормативы (порядок определения нормативов), компетентный орган, уполномоченный осуществлять контроль за выполнением хозяйствующими субъектами установленных нормативов (порядка определения нормативов), а также могут быть установлены условия и порядок уменьшения указанными хозяйствующими субъектами объема продаж указанных товаров на организованных торгах.

Предполагается не распространять требования по обязательному выводу на биржевой рынок рыбной продукции предприятий малого и среднего бизнеса. Предусматривается конкретизация процедуры контроля за надлежащим исполнением норматива обязательных продаж участниками торгов и применении надзорных мер. При этом авторы утверждают, что законопроект не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. Как считают в минфине, реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской деятельности в сфере морского рыболовства.

Попробуем разобраться в сути предлагаемой модели биржевой торговли мороженой рыбной продукцией.

Замороженная рыбная продукция Seafoodexporussia.com

Товарная биржа и биржевые товары

Товарная биржа — особый вид финансовых рынков, который страхует участников рынка (биржевые покупатели и продавцы) от коммерческих рисков и определяет уровень цен на биржевые товары. Реальных сделок купли-продажи в момент сделки не осуществляется, товара в наличии нет. Фактически происходит акт купли-продажи права на будущий товар.

Объектами торгов, по которым заключаются сделки купли-продажи, являются фьючерсы — стандартные срочные биржевые контракты купли-продажи («бумаги») на СЫРЬЁ, в которых указано следующее: товар, дата доставки, количество, цена. Торгуется «цена» и «срок поставки» биржевого актива, они есть главный объект сделки. Остальные параметры биржевого актива (классификационный стандарт) оговорены товарной биржей заранее, все игроки о них знают. В настоящее время в мире на товарных биржах продаётся около 100 стандартизированных биржевых товаров (различных видов сырья).

В частности: пшеница, овес, рожь, ячмень, рис, растительные масла и другие масличные культуры, льняное и хлопковое семя, соя, бобы, соевое масло, соевый шрот, картофель, арахис, сахар-сырец, сахар рафинированный, кофе, какао-бобы, чай, пряности, концентрат апельсинового сока; текстильное сырье: хлопок, джут, натуральный и искусственный шёлк, мытая шерсть; живой скот, мясо свежее и мороженое, бекон, бройлеры, яйца, топленое сало, щетина, кожи, шерсть, шелк-сырец, рыбная мука; нефть, бензин, дизельное топливо, мазут, смазочные масла, пропан, кокс, ацетон, спирт, каустическая сода; каучук, пиломатериалы, фанера, серная кислота; медь, алюминий, свинец, цинк, олово, никель, золото, серебро, платина.

На долю этих биржевых товаров приходится примерно 20% оборота международной торговли. Биржевые товары отличаются от других сырьевых товаров наличием у них признаков, характеризующих их как предметы биржевой торговли.

Биржевой товар должен быть:

однородным (заменимым, делимым на партии), т.е. каждую партию данного товара можно без ущерба для потребителя заменить любой другой стандартной партией товара, от любого другого производителя товара аналогичного качества и количества;

долго хранимым и легко транспортируемым;

пригодным для создания классификационного стандарта (утвержденная товарной биржей характеристика товара для фьючерсного контракта) по сорту, качеству, весу и размеру партии, упаковке, маркировке и т.п.

Стандартизированный товар можно продавать и покупать, пользуясь только названиями и (или) номерами сортов. Например, классика жанра «сахар №11» — стандартизированный фьючерсный контракт для торговли сахаром-сырцом. По данному виду контракта тростниковый сахар-сырец поставляется насыпью на условиях FOB (free on board, в цену включаются все расходы по доставке сахарного тростника на судно (в вагон) в порту страны-производителя) любой из 27 стран, выращивающих сахарный тростник, а также Соединенными Штатами Америки. Объемы торговли по контракту «сахар №11» — 50 «длинных» тонн (112 тыс. фунтов). Поставки осуществляются в январе, марте, мае, июле и октябре.

Подобных параметров различных стандартизированных биржевых активов сотни и, как уже говорилось, все биржевые игроки в той или иной товарной группе их знают наизусть. После заключения биржевой сделки стороны (продавец и покупатель) могут и дальше продавать или покупать этот контракт вплоть до срока его исполнения. Целью фьючерсной сделки является получение разницы между ценой контракта в момент его заключения и ценой в день истечения срока контракта в случае изменения рыночных цен на него. Внимание — на бирже товаром является контракт.

В этой связи следует ясно понимать, что биржа — это механизм спекуляций и страховки коммерческих рисков, а не «институт государственной справедливости», ни о каком «недискриминационном доступе к товарам» и «справедливом ценообразовании» на бирже речь вообще не идет.

Рыбная продукция как «биржевой» товар

Испокон веков известно, что морская рыба и морепродукты добываются (вылавливаются) в морях и океанах. Районы промысла массовых видов рыб расположены в сотнях, а порой в тысячах морских миль (1 морская миля — 1,85 км) от родного берега. Например, российские суда ловят окунь, палтус, треску у берегов Канады, сельдь, скумбрию, путассу в северо-восточной Атлантике, сардину, анчоусы, скумбрию, ставриду где-нибудь в зоне государства Марокко (Западная Африка). И это только небольшая часть мест на Земном шаре, где работают российские рыбаки.

На судне экипаж делает из уловов то, что востребовано на внутреннем и внешних рынках — ни о какой «биржевой стандартизации» товара разговоров не может быть.

Видов разделки и переработки уловов многие десятки, как, впрочем, и самих водных биоресурсов, из которых изготавливают мороженую рыбную продукцию.

Общеизвестно, что рыба и морепродукты — товар скоропортящийся, требующий специализированных складов, в том числе судовых трюмов с особым температурным режимом. Срок хранения различной мороженой рыбной продукции при температуре не выше минус 18 °С в среднем не превышает 6-12 месяцев с момента добычи (вылова) водных биоресурсов. Цена во многом определяется свежестью товара, то есть зависит от скорости продвижения рыбной продукции (срока реализации) от момента вылова до розничного прилавка.

Обращает на себя внимание то, что в части, касающейся рыбной отрасли, у инициаторов идеи «рыбной биржи» и их сторонников в минфине имеет место быть полное непонимание смыслов профессиональных терминов.

О чем вообще говорят коллеги, когда речь идет о биржевом товаре в рыбном хозяйстве? О водных биологических ресурсах, о квотах, о рыбной продукции? Для каждого из этих терминов в российском законодательстве существует своя формулировка.

Рыбное хозяйство fishretail.ru

Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»:

водные биологические ресурсы — рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (это животный мир, этим точно торговать на бирже невозможно);

квота добычи (вылова) водных биоресурсов — часть общего допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществления рыболовства (это просто число (лимит), вообще не товар, этим регулярно торговать на бирже невозможно и даже как-то странно выглядит).

Рыбная продукция. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 октября 2016 года утвердил технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016, далее — регламент), в котором дал определение понятия «рыбная продукция»:

пищевая рыбная продукция — рыба (в том числе живая рыба и рыба-сырец (свежая)), водные беспозвоночные (в том числе живые и свежие водные беспозвоночные), водные млекопитающие (в том числе свежие водные млекопитающие) и другие водные животные, а также водоросли (в том числе водоросли-сырец (свежие)) и другие водные растения (в том числе свежие водные растения), в том числе продукция из них, в непереработанном или переработанном (обработанном) виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу.

Регламент распространяется на 36 видов продукции, от «живой рыбы» до «рыбного кулинарного изделия». Только мороженой рыбной продукции перечислено 13 видов. Так это только сами по себе «виды пищевой рыбной продукции», без учета типа разделки, обработки, размеров и веса товара в упаковке.

Следует четко понимать, что в рыбном хозяйстве и на рыбном рынке не бывает просто «рыбы мороженой» или просто «филе рыбы мороженой».

Существует межгосударственный стандарт «Рыба мороженая» ГОСТ 32 366-2013, в котором «рыба мороженая» (рыба, температура внутри которой составляет не выше минус 18 °С) делится на две категории: неразделанная (целая) и разделанная. Указаны виды разделки мороженной рыбы, а именно:

рыба обезглавленая;

рыба полупотрошеная;

рыба потрошеная;

рыба обезглавленая потрошеная;

рыба тушка;

рыба тушка полупотрошеная;

рыбная спинка;

рыбный кусок;

рыба потрошеная семужной резки;

теша — брюшная часть рыбы;

рыбный стейк.

На практике с учетом различной расфасовки и упаковки мороженной продукции, изготавливаемой на фабриках рыбопромысловых судов или на береговых фабриках, например, из минтая (о котором, в частности, говорит минфин), может быть несколько десятков видов. В добавление к указанным выше видам разделки мороженого минтая берем некоторые виды филе мороженого минтая:

филе минтая, натуральное, упаковка 400 г.;

филе минтая, панированное, упаковка 400 г.;

порционное натуральное филе минтая в вакуумной упаковке весом 400г (4 филе по 100 г.) и 600г (6 филе по 100 г.);

полуфабрикаты из филе минтая обесшкуренного без костей в соусе из брокколи и сыра для приготовления в духовке, упаковка весом 400 г.;

филе минтая в тесте, упаковка 240 г.;

филе минтая в панировке, упаковка 240 г. и т.д. и т.п.

Если учесть, что некоторые виды пищевой рыбной продукции, например, рыбной кулинарии из минтая, можно в целях консервации замораживать, то в таком случае видов мороженной продукции из минтая будет под сотню. И это без всего многообразия размеров упаковки продукции из минтая. Аналогичная ситуация с большинством других морских видов рыб, в частности, с горбушей, треской, кетой, неркой. Кроме этого, согласно ГОСТ 32 366-2013, «мороженую рыбу» по качеству подразделяют ещë на первый и второй сорт.

Обращение к Минфину России

Рыбная продукция — это продукция из водных биологических ресурсов. Она отличается многими характеристиками: видом водного биологического ресурса, неоднородным размерным рядом, различной жирностью, насыщенностью икры, видом разделки, обработки, разнообразием фасовки и упаковки и т.д. и т.п. В России в торговом обороте крутится пищевая рыбная продукция, произведенная из более 250 видов водных биоресурсов. Но даже основная «рыночная пятерка» — минтай, сельдь, скумбрия, треска и пикша — неоднородна и не может быть стандартизирована на рынке. Вид и качество каждой партии рыбы, потребительские свойства товара разные, зависят от множества факторов. Кроме того, более 90% мороженой рыбы, почти 70% мороженого рыбного филе и не менее 80% мороженых морепродуктов производится на рыбопромысловых судах вдали от родных берегов.

Большинство видов мороженой рыбной продукции невозможно унифицировать, то есть обеспечить общие признаки, характеризующие данный товар как предмет биржевой торговли (однородность и стандартизация).

В связи с данной законодательной инициативой возникают два простых рыбацких вопроса к уважаемому федеральному министерству.

О чëм говорят авторы законопроекта? О каком-таком стандартизированном биржевом товаре «рыба мороженая» и «филе рыбы мороженой» идëт речь? С точки зрения Минфина России, как нужно работать российским рыбакам? Что производить? И кто это будет покупать? Минфин России Официальный сайт Правительства России

Очень хочется верить в то, что руководители Министерства финансов Российской Федерации на стадии обсуждения и согласования текста проекта закона разберутся в соответствующих деталях рыбного хозяйства страны и позволят российским рыбакам спокойно работать в и без того непростых экономических условиях.