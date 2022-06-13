Неаполь, Италия, , 20:35 — REGNUM Как сообщает издание Il Mattino, руководство «Наполи» отказалось продавать 23-летнего центрфорварда сборной Нигерии Виктора Осимхена в лондонский «Арсенал» за 60 милилонов евро.

Виктор Осимхен Liondartois

Ранее сообщалось, что на Виктора Осимхена, помимо «Арсенала», также претендуют мадридский «Реал», «Бавария» и «Милан».

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Виктор Осимхен принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Нигерии на счету нападающего четыре гола в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года после перехода из «Лилля» за 75 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нигерийского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.