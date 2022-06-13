Москва, 13 июня 2022, 20:33 — REGNUM Нередкая проблема «изборника» — неравнозначность входящих в него произведений. Часто она связана с тем, что автор творил в разных жанрах и качество итоговых работ не всегда оказывалось в них одинаково удачным…

Обложка книги Владимира Рудинского «Два Парижа».
Обложка книги Владимира Рудинского «Два Парижа».

Подобные мысли приходят при чтении сборника эмигранта второй волны Владимира Рудинского (псевдоним Даниила Петрова, 1918–2011), жившего в Париже и принадлежавшего к консервативной части диаспоры, связанной с теорией «народной монархии» публициста и общественного деятеля Ивана Солоневича. Книга состоит из нескольких разделов: популярных новелл, написанных в жанре готического романа, криминальных очерков и статей, посвященных общественным и политическим проблемам русского зарубежья.

Из них, как представляется, наиболее интересны очерки и статьи. Криминальная хроника, создававшаяся в режиме реального времени, позволяет лучше понять причины современных проблем западноевропейского (а точнее французского и швейцарского) общества. Так, например, заметка «Арабские террористы в Париже» (1960 г.) показывает через деятельность алжирских экстремистов всю изначальную условность, если не утопичность последующих попыток создания «толерантного» «мультикультурного» общества.

Статьи в основном посвящены критике политических оппонентов в лице представителей левых течений, сторонников реэмиграции («возвращенцы»), а также спорам внутри национального течения эмиграции. Среди последних одним из объектов критики журналиста стали «нацмальчики» — представители Национально-трудового союза нового поколения (после 1957 г. Народно-трудовой союз). В своей полемике автор в числе прочего задавался вполне разумными риторическими вопросами «о возможности при их режиме свободного творчества», «совместим ли их строй со свободой личности и возможен ли он без террора», наконец, желает ли русский народ смены владычества КПСС другой однопартийной диктатурой. Поэтому казалось логичным и желание Рудинского в «необходимости отповеди этим достойным конкурентам фашистов и коммунистов».

Вот только желание это не имело под собой никакого морального основания. Дело в том, что и создатель «народной монархии» и его верный оруженосец Рудинский в годы Великой Отечественной войны также сотрудничали с немцами, как и члены НТС. Солоневич служил в недоброй памяти ведомстве доктора Геббельса, а Рудинский был переводчиком в сражавшейся на восточном фронте испанской «Синей дивизии».

Так что протест Рудинского против деятельности «нацмальчиков» очень напоминал лозунг «пчелы против меда», и одновременно характеризовал непростое послевоенное состояние Русского зарубежья, в котором продолжалась война не только между патриотами и коллаборантами, но и внутри последних.