Донецк, 13 июня, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Более 15 украинских националистов уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 13 июня сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ — 21 «Град», одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре грузовых транспортных средства, один полевой пункт управления беспилотными летательными аппаратами и более 15 человек личного состава противника, — говорится в сообщении. — Подавлено три огневые точки врага (ВСУ) в районе населенного пункта Авдеевка».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ вновь обстреляли населенные пункты Михайловка, Гольмовский и Озеряновка.