Донецк, , 20:15 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:04 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из БМ-21 «Град».