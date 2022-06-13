Донецк, , 20:10 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли город Горловка.