Токио, , 20:09 — REGNUM Обменный курс японской валюты снизился до рекордных значений с 1998 года — сейчас она торгуется на уровне 135 иен за $1. Об этом 13 июня заявил управляющий Банка Японии Харухико Курода, передает Nikkei.

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На токийской валютной бирже курс упал во второй половине дня. Данная ситуация негативно сказывается на экономике страны.

Ранее в японском министерстве финансов заявили, что совокупный госдолг Японии вырос до крупнейшей за историю наблюдения отметки — $9,5 трлн (1 241,3 трлн йен).