Донецк, 13 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Населенные пункты Михайловка, Гольмовский и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено семь снарядов калибра 122 мм… 18:40 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм… 18:50 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм… 19:00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено девять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Донецк из «Урагана».