Донецк, 13 июня, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:20 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ с начала текущих суток выпустили более 160 снарядов по территории республики.