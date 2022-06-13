Лондон, , 20:00 — REGNUM В Великобритании предъявили обвинения 62-летнему голливудскому актеру Кевину Спейси в 4-х эпизодах сексуального насилия над мужчинами, пишет 13 июня The Guardian.

Кевин Спейси

Также ему предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без его согласия. По данным Скотленд-Ярда, актер предстанет перед магистратским судом Вестминстера 16 июня.

В мае полиция Лондона выдвинула обвинения против Спейси в 5-ти преступлениях по результатам расследования, начатого в 2017 г. Преступления, в которых обвиняют актера, были совершены с 2005 по 2013 г.