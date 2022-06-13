Донецк, , 19:56 — REGNUM Украинские силовики с начала текущих суток выпустили более 160 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 июня сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ U.S.Army

«С начала текущих суток противник (вооруженные силы Украины) выпустил более 160 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152, 122-мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы семи населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, 19 получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли населенный пункт Еленовка.