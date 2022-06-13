Донецк, 13 июня, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:10 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке в ДНР еще 10 мин.