Донецк, , 19:46 — REGNUM Новая серия прилётов: ВСУ продолжают бить по Донецку снарядами калибра 155 мм. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️19:23 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 19:25 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм и 3 ракеты из БМ-27 «Ураган». 19:29 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм. 19:33 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. 19:38 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.