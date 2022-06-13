Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Неожиданностью для США стала тактика Российской Федерации в отношениях с Никарагуа. Об этом пишет аналитик Стивен Бланк в статье для издания The Hill.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, укреплению военного присутствия России во всём регионе может способствовать разрешение властей Никарагуа на присутствие в стране российских военных.

«Это может стать первым значительным появлением войск РФ в Центральной Америке, — пишет автор статьи. — Оно послужит основой для более прочного военного присутствия РФ в Никарагуа и за пределами этой страны».

Эксперт отмечает, что США не уделяли достаточного внимания событиям в Центральной Америке, а Россия, несмотря на экономические ограничения, смогла выработать эту стратегию.

Напомним, ранее глава Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ о разрешении временного присутствия в стране иностранных военных.