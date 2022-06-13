Нью-Дели, 13 июня, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Индии слон затоптал местную жительницу — 70-летнюю Майю Мурму, после чего напал на ее тело во время похорон, пишет 13 июня The New York Post.

Isewell Слон

Майя Мурму носила воду из колодца в штате Одиша, когда в ее сторону помчался слон. Животное растоптало женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Впоследствии, когда семья Мурму совершала похоронные обряды, слон снова появился, схватил тело погибшей, подбросил его в воздух и убежал.